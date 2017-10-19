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Cezaevi firarisi, köpek kulübesinde yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyuşturucu ticaretinden hakkında 8 yıl 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevinden kaçan 27 yaşındaki Ramazan B

19 Ekim 2017 13:24

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu ticaretinden hakkında 8 yıl 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevinden kaçan 27 yaşındaki Ramazan B., köpek kulübesinde yakalandı.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi\'nde meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası olan firari Ramazan B.\'nin saklandığı evi saptadı. Çevre güvenliği alarak baskın yapan ekipler, evi didik didik aradı. Evde kimseyi bulamayan ekipler, bahçede araştırma yaparken köpek kulübesini de kontrol edince burada gizlenen Ramazan B.\'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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