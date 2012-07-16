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Yaşam

Cezaevi firarisi İzmir’de dehşet saçtı

İzinli çıktığı cezaevine dönmeyerek firar eden hayri Karadirek, bir haftada İzmir'i kana buladı.

16 Temmuz 2012 00:44

 

Bir haftada iki kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan zanlı, polisle girdiği çatışmada vurularak yakalandı.
 
Cinayet suçundan tutuklu olan Karadirek, firar ettikten sonra kayıplara karıştı. Önce babasının evine giden ve bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma sonucu silahına sarılan Karadirek, rastgele açtığı ateş sonucu üst komşu Yüksel Tıkıroğlu'nun ölümüne neden oldu.
 
Tanınmamak için saçlarını sarıya boyatan ve Manisa'ya kaçan; parası bitince de yeniden İzmir'e dönen Karadirek, Bornova'da seyyar köfteci Onur Çetinkaya'dan para istedi ve olumsuz yanıt alınca 25 yaşındaki genci öldürdü.
 
Kendisine müdahale etmek isteyen kamyon şoförünü ayağından vuran ve kamyonunu gaspeden firari katil ile polisler arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleriyle zanlı arasındaki kovalamaca çatışmayla bitti ve polisler Hayri Karadirek'i vurarak durdurabildi.
 
Bir hafta içinde 2 kişiyi öldüren ve bir kişiyi yaralayan zanlı hastaneye kaldırıldı.
 

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