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Cezaevi firarisi, internet kafede yakalandı

BURSA (DHA)- BURSA'da hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi V

03 Mart 2018 17:12

BURSA (DHA)- BURSA\'da hakkında çeşitli suçlardan 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi V.G. (28), saklandığı internet kafede yakalandı. 
Bursa il Jandarma Komutanlığı ekipleri, işlediği birçok suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi V.G.\'nin bir internet cafede saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, merkez Yıldırım İlçesi\'ndeki internet kafeye düzenledikleri operasyonla V.G.\'yi yakaladı. 
İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen V.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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