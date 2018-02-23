Cezaevi firarisi evine gelince yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, 2006 yılında yüksek sesle güldüğü için tartıştığı Erdal Yanku\'yu (17) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla girdiği cezaevinden firar eden Kurtuluş Çuhalı (35), evine gelince yakalandı.

Olay 3 Aralık 2006\'da meydana geldi. İddiaya göre Seyhan Baraj Gölü kıyısında arkadaşlarıyla içki içen Kurtuluş Çuhalı, yan masada oturan Erdal Yanku\'nun yüksek sesle gülüp konuşmasından rahatsız oldu. Çuhalı, çıkan tartışmada bıçakla Yanku\'yu öldürdü. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yanku’nun ailesi cezası az bulunca itiraz etti. Yeniden yargılanan zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle bu ceza 25 yıl 3 ay hapse indirildi.

Niğde Cezaevi\'ne gönderilen Çuhalı, cezasının 12 yılını yattıktan sonra Niğde Açık Cezaevi\'ne nakledildi. Çuhalı, Açık Cezaevi\'nden 18 Şubat’ta firar etti. Hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

EVİNE GELDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Çuhalı’nın Adana’ya olduğunu belirledi. Firari hükümlünün Sakarya Mahallesi’ndeki evine gelebileceğini düşünen polis, sokakta 24 saat boyunca izleme yaptı. 20 Şubat\'ta ailesinin görmek için evine gelince karşısında polisleri gören Çuhalı, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası hükümlüyü yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan cezaevi firarisi işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.



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