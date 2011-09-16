-Cezaevi aracının yakıtı incelemede KAYSERİ/VAN (A.A) - 16.09.2011 - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir cezaevi nakil aracında çıkan yangında yaşamını yitiren 5 tutuklu ve hükümlüyü taşıyan araç için Elazığ'daki akaryakıt istasyonundan alınan yakıt örneğinin incelendiği bildirildi. Van'dan İstanbul'a gitmekte olan ve Kayseri-Malatya karayolunun Karakuyu köyü mevkisinde aniden yanmaya başlayan cezaevi nakil aracında hayatını kaybeden İsmet Evin, Medeni Demir ve Sinan Aşka'nın, Van M tipi cezaevinden Metris Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinin, 21.06.2011 tarihli ''uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama'' suçundan hakkında yakalama emri çıkardığı İsmet Evin'in, 23 Ağustos 2011'de Van'ın Başkale ilçesinde gözaltına alındığı ve Van M Tipi Cezaevinde tutuklu bulunduğu kaydedildi. Evin'in, yargılama yerinin İstanbul olması nedeniyle Metris Cezaevine gönderildiği belirtildi. Van M Tipi Cezaevinde, 'uyuşturu madde ticareti yapma suçundan' 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla hüküm giyen Medeni Demir'in ise İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir uyuşturucu dosyasından yargılanmak üzere Metris Cezaevine nakledildiği bildirildi. Hırsızlık suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hüküm giyen ve 2 ay sonra cezasının tamamlanacağı bildirilen Sinan Aşka'nın da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir başka soruşturma kapsamında, Van M Tipi Cezaevinden İstanbul'a gönderildiği kaydedildi. Bu arada, Kayseri-Malatya yolunun 87'nci kilometresinde seyir halindeyken alev alarak yanan ve 5 mahkumun ölmesine neden olan cezaevi aracı için Elazığ'daki akaryakıt istasyonundan alınan yakıt örneğinin incelendiği bildirildi. Öte yandan, araçtaki yangın sırasında dumandan etkilenerek rahatsızlanan araç sürücüsü Cafer Sarı, yardımcısı Serdar Oflaz ve Astsubay İsmail Bostan'ın da Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerindeki incelemelerini tamamlarken, ölenlerin eşyaları ve cesetlerden kalan parçalar alınarak Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yanan cezaevi nakil aracı da bir kamyona yüklenerek olay yerinden götürüldü.