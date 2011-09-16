Cezaevi aracında yangın: 5 mahkûm öldü

T24 - Van’dan İstanbul’a mahkum götüren cezaevi aracında yangın çıktı. Görevlilerin kilitli kapılarını açamadığı araçtaki 5 mahkum diri diri yanarak can verdi.





Olay bu sabah saat 06.30’da, 34 BL 2564 plakalı cezaevi aracı Kayseri’nin Pınarbaşı ve Sivas’ın Gürün ilçeleri arasındaki karayolunda seyir halindeyken meydana geldi. İlk belirlemelere göre araçtaki teknik bir arıza nedeniyle çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Bulundukları bölümün kilitli kapıları görevliler tarafından açılamayınca içerdeki 5 mahkum alevler arasından çıkamadı. Diri diri yanarak ölen mahkumlardan ikisinin Medeni Demir ve Akif Kırımlı olduğu belirtildi.





10 asker de yaralı



Seyir halindeyken çıkan yangında 10 da asker yaralandı.



2’si rütbeli 10 jandarmanın, mahkum taşıyan cezaevi aracı eskortluk yapan araçta bulundukları ve yangını söndürme çalışmaları sırasında yaralandıkları belirtildi.

Ölenlerin kimlikleri belli oldu



Ölen mahkumların Sinan Askan (18), İsmet Erin (33), Medeni Demir (47), Abdülsetter Ölmez (35) ve Akif Karabalı (24) oldukları açıklandı.



Alevlerin bir anda aracı sarmasıyla mahkumların bulunduğu bölümün kilidinin açılamaması nedeniyle yaşanan faciada yaralanan askerlere de olay yerine gelen 112 Acil

Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı olanların yanında şoka giren askerler de Pınarbaşı ve Gürün Devlet Hastanelerinde tedaviye alındı.





Cezaevi aracı İstanbul'dan gelmiş



İstanbul’dan gelen cezaevi aracının, İskele Mahallesi’nde bulunan Van M. Tipi Kapalı Cezaevi’nde yatan hükümlüler Medeni Demir, Sinan Askan, İsmet Erin’i İstanbul’da görülen bir davanın duruşmasına götürmek üzere aldığı belirtildi. Yanan diğer mahkumlar Abdülsettar Ölmez ve Akif Karabalı’nın İse İstanbul’dan Van’daki bir duruşmaya getirildiği ve tekrar İstanbul’a götürüldükleri kaydedildi.





