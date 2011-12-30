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Cezaevi aracı kaza yaptı: 7 yaralı NEVŞEHİR (A.A)

30 Aralık 2011 20:38

-Cezaevi aracı kaza yaptı: 7 yaralı NEVŞEHİR (A.A) - 30.12.2011 - Nevşehir'de bir cezaevi aracının karıştığı kazada, aralarında 4 asker ve 1 mahkumun bulunduğu 7 kişi yaralandı. Ürgüp ilçesinden Nevşehir yönüne giden Ömer Adıgüzel'in (30) kullandığı 50 FD 822 plakalı cezaevi aracı, İbrahimpaşa Köyü mevkisinde park halindeki Alpaslan Eroğlu idaresindeki 50 FE 197 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, cezaevi aracında bulunan askerlerden Jandarma Başçavuş Ali Özdemir (41), erler Ali Kemal Özcan (22), Erkan Alancı (21) ve Ali Dağlı 22), mahkum Azerbaycan uyruklu Nida Nadiova (45) adlı kadın ve cezaevi aracının sürücüsü Adıgüzel ile kamyonet sürücüsü Eroğlu yaralandı.  Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dr. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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