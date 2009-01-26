T24 LogoT24 Logo
Spor

Cezada lider Beşiktaş

Beşiktaş'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bu sezon toplam 537 bin 500 TL ceza verildi.

26 Ocak 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Denizlispor maçında çıkan saha olayları yüzünden yeniden ceza alması gündeme gelen Beşiktaş'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bu sezon toplam 537 bin 500 TL ceza verildi.


Her yıl olduğu gibi bu sezona da şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, ligin daha ilk yarısında aldığı cezalarla ilginç bir rekora imza attı..

Siyah-beyazlı kulüp, 417 bin 500'ü Turkcell Süper Lig'de olmak üzere çirkin tezahürat ve saha olayları yüzünden toplam 537 bin 500 TL cezaya çarptırıldı.

BJK İnönü Stadı'nda henüz derbi maç yapmayan beşiktaş, sahasında oynadığı Sivasspor, Eskişehirspor ve Ankarügücü maçlarındaki çirkin tezahürat yüzünden katlanarak toplanan, 280 bin TL ceza aldı.

Siyah-beyazlı takımın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği 13 dosyanın, 4 tanesinin deplasman maçı olması da işin başka ilginç bir yönü.

Fortis Türkiye Kupası'nda oynanan Antalyaspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediye maçlarında önce 40 bin, ardından da 80 bin TL ceza alan Beşiktaş, kupada da seyircisiz oynama ile karşı karşıya.

Beşiktaş'ın aldığı cezalar, sadece tribünlerdeki gerginlikten kaynaklanmıyor. Şeref Tribünü ve saha içinde de gerginlik de üst düzeyde. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray derbisi sonrası sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 40 bin TL ve 90 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Aynı maçta 5 Beşiktaş yöneticisi de sahaya indikleri için 15'er gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldılar.

Turkcell Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluktaki rakiplerinden Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'la sahasında karşılaşacak Beşiktaş'ın, kulüp olarak gerginliği daha üst seviyede olan bu maçlarda nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24