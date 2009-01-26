Cezada lider Beşiktaş



Turkcell Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Denizlispor maçında çıkan saha olayları yüzünden yeniden ceza alması gündeme gelen Beşiktaş'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bu sezon toplam 537 bin 500 TL ceza verildi.





Her yıl olduğu gibi bu sezona da şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, ligin daha ilk yarısında aldığı cezalarla ilginç bir rekora imza attı..



Siyah-beyazlı kulüp, 417 bin 500'ü Turkcell Süper Lig'de olmak üzere çirkin tezahürat ve saha olayları yüzünden toplam 537 bin 500 TL cezaya çarptırıldı.



BJK İnönü Stadı'nda henüz derbi maç yapmayan beşiktaş, sahasında oynadığı Sivasspor, Eskişehirspor ve Ankarügücü maçlarındaki çirkin tezahürat yüzünden katlanarak toplanan, 280 bin TL ceza aldı.



Siyah-beyazlı takımın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği 13 dosyanın, 4 tanesinin deplasman maçı olması da işin başka ilginç bir yönü.



Fortis Türkiye Kupası'nda oynanan Antalyaspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediye maçlarında önce 40 bin, ardından da 80 bin TL ceza alan Beşiktaş, kupada da seyircisiz oynama ile karşı karşıya.



Beşiktaş'ın aldığı cezalar, sadece tribünlerdeki gerginlikten kaynaklanmıyor. Şeref Tribünü ve saha içinde de gerginlik de üst düzeyde. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray derbisi sonrası sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 40 bin TL ve 90 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Aynı maçta 5 Beşiktaş yöneticisi de sahaya indikleri için 15'er gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldılar.



Turkcell Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluktaki rakiplerinden Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'la sahasında karşılaşacak Beşiktaş'ın, kulüp olarak gerginliği daha üst seviyede olan bu maçlarda nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.

