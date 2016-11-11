T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Ceza yasasında 'FETÖ' tasarısı: 'Kaçak' tanımı değiştiriliyor, yurt dışındaki sanığın malına el konulacak

Yabancı ülkede bulunan, bu nedenle savcının ulaşamadığı kişiler 'kaçak' sayılacak

Yeni düzenlemeyle Adil Öksüz kaçak sayılacak

11 Kasım 2016 11:55

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen ceza yasalarında değişiklik öngören yasa tasarısı, 'FETÖ' soruşturmalarına yönelik yeni düzenleme içeriyor. Tasarıya göre, mahkemeye ve savcıya gelmeyen kaçak sayılacak. Yurt dışına kaçan sanığın malına el konulacak.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen ceza yasalarında değişiklik öngören yasa tasarısında, 'FETÖ' soruşturmalarına yönelik önemli değişiklikler yapıldı. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra adli kolluk ve yargı mensuplarının olası kumpaslarına karşı yasadan çıkarılan, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması söz konusu olduğunda, "mala el koyma, telefon dinleme ve teknik takip" yapılması düzenlemesi yeniden getirildi.

Adil Öksüz 'FETÖ' soruşturması kapsamında kaçak olarak aranıyor:

Tasarıda, 'FETÖ' ile mücadele amacıyla önemli değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun "kaçak" tanımı değiştirildi. İddianame hazırlanmadan önce yani 'soruşturma' aşamasında da yurtiçinde saklanan ya da yabancı ülkede bulunan, bu nedenle savcının ulaşamadığı kişiler 'kaçak' sayılacak. Mevcut yasada, mahkemeye gelmeyen 'kaçak'ların mallarına, haklarına ve alacaklarına el konulabilirken, değişiklikle, soruşturma aşamasında, 'kaçak' kişinin mallarına ve alacaklarına cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimleri el koyma kararı verecek. Mallar kayyuma devredilecek.

 

ETİKETLER

TBMM Adalet Komisyonuceza yasasıFETÖkayyım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24