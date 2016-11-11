Ceza yasasında 'FETÖ' tasarısı: 'Kaçak' tanımı değiştiriliyor, yurt dışındaki sanığın malına el konulacak

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen ceza yasalarında değişiklik öngören yasa tasarısı, 'FETÖ' soruşturmalarına yönelik yeni düzenleme içeriyor. Tasarıya göre, mahkemeye ve savcıya gelmeyen kaçak sayılacak. Yurt dışına kaçan sanığın malına el konulacak.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen ceza yasalarında değişiklik öngören yasa tasarısında, 'FETÖ' soruşturmalarına yönelik önemli değişiklikler yapıldı. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra adli kolluk ve yargı mensuplarının olası kumpaslarına karşı yasadan çıkarılan, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması söz konusu olduğunda, "mala el koyma, telefon dinleme ve teknik takip" yapılması düzenlemesi yeniden getirildi.

Adil Öksüz 'FETÖ' soruşturması kapsamında kaçak olarak aranıyor:

Tasarıda, 'FETÖ' ile mücadele amacıyla önemli değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun "kaçak" tanımı değiştirildi. İddianame hazırlanmadan önce yani 'soruşturma' aşamasında da yurtiçinde saklanan ya da yabancı ülkede bulunan, bu nedenle savcının ulaşamadığı kişiler 'kaçak' sayılacak. Mevcut yasada, mahkemeye gelmeyen 'kaçak'ların mallarına, haklarına ve alacaklarına el konulabilirken, değişiklikle, soruşturma aşamasında, 'kaçak' kişinin mallarına ve alacaklarına cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimleri el koyma kararı verecek. Mallar kayyuma devredilecek.