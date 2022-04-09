Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, “Silivri Cezaevi'nde toplu intihar” iddiasını yalanladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden "Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır" açıklaması yapıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden, bazı sosyal medya hesaplarında gündeme gelen 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında; Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir" denildi. (DHA)