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Ceza profesörünü telefonda dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin, verdikleri ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi

19 Ekim 2015 00:39

Sarıyer'de geçtiğimiz hafta telefon dolandırıcılarının kurbanı olan ve yaklaşık 4,5 milyon lirasını kaptıran ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan soruşturmasında polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, gözaltına alınan zanlıların, Prof. Dr. Yurtcan’ın bankaya havale ettiği 400 bin liranın 300 bin lirasını çeken kişiler olduğu tespit edildi. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Ünlü ceza hukukçusunun dolandırılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmıştı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, polis, Prof. Dr. Erdener Yurtcan’ın bir hesaba havale ettiği 400 bin liranın izini sürdü. Bu paranın 300 bin lirasını çektikleri tespit edilen 2 kişi, bugün Bağcılar, Pendik ve Büyükçekmece ilçelerinde 3 farklı adrese düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne getirilen şüpheliler Özkan K. ile Umut E. sorguya alınırken, zanlıların ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Şüphelilerin, verdikleri ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

 

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