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Ceza infaz kurumu personeline erken emeklilik müjdesi

20 yıl çalışan personel 25 yıl çalışmış sayılacak

25 Ağustos 2017 17:37

KHK ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, erken emeklilik müjdesi verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz kurumunda çalışan personelin beş yılı geçmemek üzere çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı ekleneceğini açıkladı. Yani 20 yıl çalışan bir personel 25 yıl çalışmış sayılacak. 

Bakan Gül'ün açıklaması şöyle:

"Ceza infaz kurumlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde beş yılı geçmemek üzere çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecek. Yani fiili hizmet zammıyla, 20 yıl çalışan bir personel 25 yıl çalışmış sayılacak. Yine beş yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı da emeklilik yaş haddinden indirilecektir. Böylece personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır."

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