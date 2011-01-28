-ÇEYREK VE YARI FİNAL KURALARI ÇEKİLDİ İSTANBUL (A.A) - 28.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İstanbul'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, gruplarda 5. maçlar sonucunda çeyrek finale kalan 8 kulübün temsilcileri ile Futbol Federasyonu ve Ziraat Bankası yöneticileri katıldı. Kura çekimi sonrası çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde oluştu: Beşiktaş-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Gaziantepspor-Galatasaray İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa Gençlerbirliği-Bucaspor Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 2-3 Şubat, rövanşları ise 2-3 Mart'ta yapılacak. -BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY YARI FİNALDE KARŞILAŞABİLİR- Çeyrek finaldeki Beşiktaş-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinden turu geçecek ekiple Gaziantepspor-Galatasaray eşleşmesinin galibi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa eşleşmesinin turu geçen tarafıyla da Gençlerbirliği-Bucaspor eşleşmesinin galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek. Bu durumda, Beşiktaş ile Galatasaray, turu geçmeleri halinde yarı finalde birbirlerine rakip olacak. Yarı finaller de çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak, tarihleri daha sonra belirlenecek. -AYNI GRUPTAN ÇIKTILAR- Çeyrek final eşleşmelerinde kupa tarihinde belki de ilk kez yaşanan ilginç bir durum ortaya çıktı. Çeyrek finalde birbirleriyle eşleşen takımlar bir önceki turda aynı grupta yer almış ve ilk 2 sırada bulunarak, gruptan beraber çıkmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki final maçı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.