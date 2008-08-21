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Spor

Çeyrek finaldeyiz!..

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Milli Takımı sporcularından Azize Tanrıkulu ve Servet Tazegül, ilk tur müsabakalarını kazanarak çeyrek finale yükseldiler.

21 Ağustos 2008 03:00

Bayanlar 57 kiloda mücadele eden Azize Tanrıkulu, ilk turda Malezyalı Teo Elaine ile karşılaştı. Rakibi karşısında ilk raundu 2-0, 2. raundu 5-4 önde tamamlayan Azize Tanrıkulu, son raundda da 3 puan almasına karşın, 2 ihtar nedeniyle 1 ceza puanı aldığı için müsabakadan 7-4 galip ayrıldı.

Tanrıkulu, akşam seansında ABD'li Diana Lopez ile çeyrek final müsabakasına çıkacak. Erkekler 68 kiloda Servet Tazegül de ilk turda Kübalı Gessler Viera karşısında bir hayli zorlanmasına karşın galip gelmeyi başardı.

Müsabakaya hızlı başlayan ve aldığı puanlarla ilk raundu 2-0 önde tamamlayan Tazegül, 2. raundda rakibinin kontraataklardan aldığı puanlarla 3-2 geriye düştü. Fakat rakibi, 2 ihtar nedeniyle 1 ceza puanı alınca bu raund 2-2 sonuçlandı. Tazegül, son raundda bir ara 3-2 yenik duruma düşmesine karşın, rakibinin suratına yaptığı 2 puanlık vuruşla yeniden öne geçti ve müsabakayı da 4-3 kazanmayı başardı. Tazegül, çeyrek finalde Güney Koreli Son Taejin ile akşam seansında karşı karşıya gelecek.

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