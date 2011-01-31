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ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A)

31 Ocak 2011 18:52

-ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.  Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 ve 3 Şubat tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle: 2 Şubat Çarşamba: Beşiktaş-Gaziantep B.Ş. Belediyespor: Deniz Çoban İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa: Barış Şimşek 3 Şubat Perşembe: Gençlerbirliği-Bucaspor: Halis Özkahya Gaziantepspor-Galatasaray: Özgür Yankaya

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