-ÇEYREK FİNAL İLK MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 ve 3 Şubat tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle: 2 Şubat Çarşamba: Beşiktaş-Gaziantep B.Ş. Belediyespor: Deniz Çoban İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa: Barış Şimşek 3 Şubat Perşembe: Gençlerbirliği-Bucaspor: Halis Özkahya Gaziantepspor-Galatasaray: Özgür Yankaya