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Spor

Çeyrek final başlıyor

Fortis Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın ve Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlıyor.

26 Ocak 2009 02:00

 
Fortis Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın ve Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlıyor.

Kupada yarın Galatasaray ile Sivasspor, Denizlispor ile de Ankaraspor karşılaşacak. Çarşamba günü ise Antalyaspor - Besiktas, Fenerbahce - Bursaspor maçları oynanacak.
Kupada rövanç karşılaşmaları ise 3-4-5 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

27 OCAK SALI
17:30 Denizlispor - Ankaraspor
20.30 Galatasaray - Sivasspor

28 OCAK ÇARŞAMBA
17:30 Antalyaspor - Besiktaş
20:30 Fenerbahce - Bursaspor


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