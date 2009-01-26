Çeyrek final başlıyor



Fortis Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın ve Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlıyor.



Kupada yarın Galatasaray ile Sivasspor, Denizlispor ile de Ankaraspor karşılaşacak. Çarşamba günü ise Antalyaspor - Besiktas, Fenerbahce - Bursaspor maçları oynanacak.

Kupada rövanç karşılaşmaları ise 3-4-5 Şubat tarihlerinde yapılacak.



Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:



27 OCAK SALI

17:30 Denizlispor - Ankaraspor

20.30 Galatasaray - Sivasspor



28 OCAK ÇARŞAMBA

17:30 Antalyaspor - Besiktaş

20:30 Fenerbahce - Bursaspor





