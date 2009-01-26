Çeyrek final başlıyor

Fortis Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın ve Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlıyor.
Kupada yarın Galatasaray ile Sivasspor, Denizlispor ile de Ankaraspor karşılaşacak. Çarşamba günü ise Antalyaspor - Besiktas, Fenerbahce - Bursaspor maçları oynanacak.
Kupada rövanç karşılaşmaları ise 3-4-5 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
27 OCAK SALI
17:30 Denizlispor - Ankaraspor
20.30 Galatasaray - Sivasspor
28 OCAK ÇARŞAMBA
17:30 Antalyaspor - Besiktaş
20:30 Fenerbahce - Bursaspor