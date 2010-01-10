Çeyrek altında 'baskı' şoku!

T24 - Fiyatı 90 liraya yaklaşan çeyrek altını alamayanların yeni bir tercihi var.

Düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerde takılması gelenek olan ancak, fiyatı 90 liraya yaklaşan çeyrek altını alamayanların, çeyrek altının birebir aynı ancak, gramajı 0,20 santimlik 14 ayar "çeyrek baskı" aldıkları, düğün sonrası altın kesesini açanların 5-10 liraya bozdurulabilen bu altınları görünce şok yaşadıkları bildirildi.

Geçen yılın son ayında rekor düzeyde artış göstererek fiyatı 98 liraya çıkan çeyrek altın, son bir ayda tekrar 87-90 lira arasına gerilemesine rağmen dar gelirlilerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor.

Türk toplumunda gelenek olan düğün, nişan ve sünnet gibi törenlerde takılması zorunlu gibi hissedilen, takamayanların da düğün sahiplerinin karşısında utanmalarına neden olan altının hediyelik olanlarının gramajı 0,20 santime kadar düştü.

Yıllarca "en küçük altın" diye bilinen 1,75 santim ağırlığındaki çeyrek altın ile daha sonra dar gelirlilerin adeta imdadına yetişen bir gramlık hediyelik altınlar artık yerini "baskı çeyrek" diye tabir edilen, çeyrek altının birebir aynısı ancak gramajı 0.20 santim, fiyatı ise 15 lira olan "baskı çeyreklere" bıraktı. Bu altınlar, 5-10 lira nakde çevrilebiliyor.

Adanalı kuyumcu Ayça Katlav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının geçmişte en önemli yatırım aracı olduğunu, ardından aksesuar olarak uzun yıllar revaçta kaldığını ancak, son yıllarda dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik krizle birlikte rağbet görmediğini bildirdi.

Altının artık sadece düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerde alındığını, hediyelik olan bu altınların en düşük gramajlı olanlarının tercih edildiğini anlatan Ayça Katlav, "Çeyrek altın yerini daha sonra bir gramlık altınlara bıraktı. Son dönemlerin modası ise baskı çeyrekler" dedi.



Kırılgan ve ince

Baskı çeyreğin, çeyrek altınla ilk bakışta ayırt edilemediğini ancak, dokunulduğunda son derece kırılgan ve ince olduğunun anlaşıldığını belirten Ayça Katlav, şöyle devam etti: "Tören sırasındaki kalabalıkta çeyrek baskıyı kimin hediye ettiği de belli olmuyor. Çiftler düğün sonrasında altın kesesini açtıklarında bunu fark ediyor ve adeta şok yaşıyor. Kuyumcu dükkanına gelen çiftler, baskı çeyreklerin bir tanesini 5-10 TL’ye bozdurabildiklerini öğrenince daha da şaşırıyorlar. Son günlerde çeyrekten çok çeyrek baskı satmaya başladık."