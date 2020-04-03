Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de araştırılıyor. Piyasada en düşük 340 bin 500 lira, en yüksek 342 bin 705 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 342 bin liradan tamamladı. Bu hafta içinde tarihi rekor kıran altın fiyatlarında gram altın fiyatı 344 lirayı aştı.

Peki 3 Nisan 2020 bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın

344,50 TL

344,70 TL

Spot altın

344,08 TL

344,23 TL

Altın ons

1.610,75 TL

1.617,24 TL

Çeyrek altın

555,00 TL

560,00 TL

Cumhuriyet altını

2.110,00 TL

2.142,00 TL

Ata altın

2.270,00 TL

2.291,00 TL

Yarım altın

1.109,00 TL

1.119,00 TL

22 ayar bilezik

314,00 TL

318,00 TL