-ÇEYREK ALTIN İKİYE BÖLÜNECEK TRABZON (A.A) - 07.05.2011 - Altın fiyatının rekor düzeyde yükselmesinin ardından ortaya sürülen, çeyrek altını ikiye bölme fikrine kuyumcular sıcak bakıyor. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Musa Başak, altın fiyatındaki yükselişin kuyumculuk sektörünü de tedirgin ettiğini söyledi. Altın fiyatının arz ve taleple alakalı bir durum olduğunu belirten Başak, ''Altın tasarrufla alakalı bir ürün. Halkımızın alım gücünün azalması, kuyumcunun daha az iş yapması yani çarkının dönmemesi demek. Bu nedenle tedirginliği sadece vatandaş değil, kuyumculuk camiası da yakından yaşıyor'' dedi. Başak, altın fiyatının yükselişinin Türkiye ile bağlantılı bir olay olmadığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Altın fiyatının bu kadar yükselmesi dünyadaki gelişmelerle orantılı bir olay. Dünyadaki gelişmeler altının onsunun yukarı ve aşağı gidişine bir şekilde etki ediyor. Dünyadaki güvensizlik, paradan kaçıştan dolayı altına yöneliş var. Bu yönelişten dolayı ekonomisi büyüyen ülkelerin bir şekilde stoklarını altına doğru yönlenmesinden ve talep noktasının fazla olmasından dolayı altın fiyatının yukarı çıkışı söz konusu.'' Bir kaç gündür altın fiyatlarında inişin söz konusu olduğuna dikkati çeken Başak, ''Yaz sezonu geliyor. Biz de umut ediyoruz ki altın fiyatları normal seyrine, bir tabana otursun da sektörümüz rahat etsin. Altın fiyatlarındaki bu çıkışın durması gerektiğine inanıyoruz'' diye konuştu. -''KUYUMCULUK SEKTÖRÜ DE BİR ARAYIŞ İÇİNDE''- Başak, altın fiyatlarının yükselişine bağlı olarak çeyrek altının ikiye bölünerek satılması fikrinin ortaya atıldığını anımsatarak, şöyle devam etti: ''Çeyrek altının fiyatı 130 liraya kadar çıktı. Bu nedenle de tasarruf yapmak isteyenlerin çeyrek altına ulaşmasında zorlanma oluyor. Kuyumculuk sektörü de kendi içinde bir arayış içinde. Halkımıza çeyrek altını kendimiz bölüp veremeyeceğimize göre, 'çeyrek altının ikiye bölünüp satılması ekonomik olarak mümkün mü' diye düşünülmeye başlandı. Bu yöntemle vatandaşın 130 lira yerine 65 liralık bir tasarrufa ulaşması daha kolay olacak. Bu düşünce henüz netleşmedi ancak, neden olmasın.''