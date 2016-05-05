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Ekonomi

Çeyrek altın bu sabah tarihinin en yüksek seviyesini gördü

"Fiyatlar şuan normal, çeyrek altının fiyatının 190 ile 200 lira arasında değişeceğini düşünüyoruz"

05 Mayıs 2016 19:37

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun görevini devrecedeği 22 Mayıs'taki AKP'nin 2. Olağanüstü Kongresi sürecinde çeyrek altın sabah saatlerinde tarihinin en yüksek seviyesini gördü. 200 liraya kadar fırlayan çeyrek altın sonrasında Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes bir açıklama yaptı. Serbes “Altın fiyatlarının çok hararetli bir şekilde ineceğini zannetmiyoruz” dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, Serbes, “Altın fiyatları bu sabah itibariyle çok yükseldi. Bu yükselişi bizde sabah saatlerinde öğrendik ve fiyatları hemen takibe aldık. Çeyrek altın 200 liranın üzerine çıktı yalnız çok uzun sürmedi. Hemen düşüş yaşandı akabinde. Fiyatlar tekrardan normale döndü. Çeyrek altın 200 lira civarında iken, 195 liraya kadar düştü. 190 ile 200 lira arasında değişeceğini düşünüyoruz. Yalnız burada fiyatların exprim şekilde yükselmesinin yurt içinde şirketlerdeki dolar eksikliği yani yurt içindeki dolar talebini arttıracağını düşündüğümüzden altın fiyatları çok hararetli bir şekilde ineceğini zannetmiyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Serbes, “Vatandaşa uyarılarımız her zaman toplu halde kesin Türk Lirasından çıkmaksa eğer risk. Bu riski üçe bölmekte fayda var. Paranın bir miktarıyla altın, bir miktarı ile döviz alınabilir. Euro, dolar altın gibi üçe bölünürse riski de üçe paylaştırmış olur. Türk parası tutmakta da bir zarar görmüyoruz. Türk parasına olan güven piyasada çok yüksek. Merkez bankasının pozitif yönde müdahaleleri oluyor. Kriz beklemiyoruz” dedi. Altın fiyatlarını değerlendiren müşteri Mahmut Aslan, “Altın fiyatlarının yükselmesi dezavantaj olsa da vatandaşlar olarak yüklü miktarda almadığımız için bizi pek etkilemiyor. Çok yükselmesi de vatandaşların işine gelmiyor. Fiyatların düşmesi daha iyi bizim için” ifadelerini kullandı.

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