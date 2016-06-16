Fed'in faiz kararının ardından çeyrek altın 200 lirayı geçti

Fed'in para politikasını sıkılaştırırken daha yavaş davranabileceğine işaret eden değerlendirmelerinin ardından altın, 3 Mayıs'tan bu yana ilk defa ons başına 1,300 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Kapalıçarşı'da altının gramı 120,80 liradan, çeyrek altın 200,88 liradan satılıyor.



Bu yıl faizleri hâlâ iki defa artırmayı planladığını açıklayan Fed, buna karşılık ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle para politikasında sıkılaşmanın gelecek yıllarda hız kaybedeceğini belirtti.



Faiz veya temettü getirisi olmayan altının fiyatı faizlerdeki değişime göre yön belirliyor.



Spot altının ons fiyatı 1,301.4 dolar ile 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra 1,300.2 dolara gerilemesine karşılık ABD piyasalarının kapanışına göre yüzde 0.7 artıda bulunuyor.

