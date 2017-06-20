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Ceylin'in katil zanlısı intihar girişiminde bulundu

Ş.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi

20 Haziran 2017 17:25

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 10 yaşındaki Ceylin Atik'i öldürmekle suçlanan zanlının tutuklu bulunduğu cezaevinde yırttığı giysileriyle banyoda kendisini asmaya çalıştığı öğrenildi.

Oda ve zanlıyı sürekli gözlemleyen infaz koruma memurlarının müdahale ettiği ve ambulansla Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ödemiş'te Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı Ceylin Atik (10), 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan evin sahibi S.T. ve ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bildirilen karısı Ş.T. ile kadının üvey annesi R.Ö. tutuklanmıştı.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ş.T. ve R.Ö. ile Menemen Ceza İnfaz Kurumu'ndaki S.T. tek kişilik odalara konulmuştu.

Ceylin'i öldürdüğünü itiraf eden Ş.T'nin cezaevinde psikolojik sorunlar yaşadığını ileri sürmesi nedeniyle kurumun Psiko Sosyal Destek Yardım Servisi ekiplerinin kontrolünde tutulduğu bildirilmişti.

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