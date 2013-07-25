Ceylanpınar'da yaralanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, nereden atıldığı belli olmayan merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Mehmet Gündüz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ceylanpınar'da 16 Temmuz'da sınıra yakın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 164. Sokak'taki evinde başına mermi isabet eden 16 yaşındaki Gündüz, ilk müdahalesinin yapıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Ankara'ya getirilmişti.

Gündüz'ün, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi yoğun bakımında yaklaşık bir haftadır devam eden yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.