-CEYLANPINAR'DA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI CEYLANPINAR (A.A) - 09.05.2011 - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde izinsiz gösteri yapan ve bir banka şubesi ile bazı iş yerlerine zarar veren gruptakilerden 8 kişi, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Mezarlık Caddesi'nde gece geç saatlerde toplanan küçük bir grup, yüzlerini kapatıp sloganlar atarak çöp konteynerlerini dağıttı. Buradan yürüyüşe geçen grup, kaldırımdan söktükleri taşlarla 1008. Cadde'de bulunan bir banka şubesini taşladı ve bazı iş yerlerine zarar verdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle dağılan gruptakilerden yaşları 14 ila 18 arasında değişen 8 kişi gözaltına alındı.