T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ceylanpınar'da 2 PKK/PYD'li terörist yakalandı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçtikten sonra metruk bir binada gizlenen 2 PKK/PYD'li terörist, jandarma ekiplerince yakalandı

23 Ekim 2018 14:47

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçtikten sonra metruk bir binada gizlenen 2 PKK/PYD\'li terörist, jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarma ekipleri, gece geç saatlerde Maden Mahallesi yakınlarında 2 teröristin sınırı geçtiğini belirledi. Ekipler takibe aldıkları teröristleri, girdikleri metruk binaya düzenlediği operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan ve üzerlerinde teçhizat bulunmayan PKK/PYD mensubu teröristler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAĞCEYLANPINAR Şanlıurfa DHACeylanpınarPKKPYDJandarmaMaden MahallesiEkiplerGözaltınaJandarma Komutanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24