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Ceylanpınar gar binasına tanksavar mermisi isabet etti

Suriye-Türkiye sınırındaki Resulayn'da dün tekrar başlayan çatışmalar şiddetlenirken, bir tanksavar mermisi sınırı geçerek Ceylanpınar'da bulunan gar binasına isabet etti.

13 Ağustos 2013 19:17

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinde El Nusra ile PYD güçleri arasında süren çatışmalar sırasında e zaman ateşlendiği belli olmayan bir tanksavar mermisi Ulu Cami Mahallesi'ndeki Gar binasının kiler kısmına isabet etti.
Binada hasara yol açan ve patlamadığı saptanan mermi, güvenlik güçlerince imha edildi. Lojmanın çatışmalar nedeniyle boşaltılmış olması ve bombanın patlamaması ile felaketten kılpayı dönüldü.
Sınırı aşan mermiler ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn'da ise çatışmalar ilçe merkezinin birkaç kilometre dışındaki Tel Halaf bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

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