Ceylanpınar davasında savcı mütalaa için 4'üncü kez ek süre talep etti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015 tarihinde evlerinde öldürülmüş bir şekilde bulunan polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar olayına ilişkin açılan davanın 9’uncu duruşması Urfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Evrensel’de yer alan habere göre, “çözüm sürecinin” bitirilmesine gerekçe olarak gösterilen olaya ilişkin 9 sanıklı davanın duruşmasına, 4 tutuklu sanıktan Mehmet Naci Yılmaz ve Sedat Aydın Osmaniye'den, Hüseyin Aydın İzmir'den SEGBİS sistemiyle bağlanırken, Urfa Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hasan Aydın ve sanık avukatları mahkemede hazır bulundu.



Savcı, mütalaa vermesi beklenen duruşmada 4'üncü kez ek süre talep etti. Ancak avukatların itirazı üzerine savcının mütalaayı yazılı olarak dosyaya sunmasına ve mütalaanın avukatlara iletilmesine karar verildi.

Kürtçe 'bilinmeyen dil' yapıldı

Tutuklu sanıklardan duruşma salonuna getirilen Hasan Aydın'a bir diyeceği olup olmadığını soran mahkeme heyeti, Kürtçe “Hayır” diyen Aydın için "Mahkememizce anlaşılmayan bir dille konuştu" şeklinde tutanağa geçirdi.



Öte yandan diğer tutukluklarında aynı şekilde Kürtçe konuşmaları, tutanaklara "anlaşılmayan dil" olarak tutanaklara geçti.

“Dosyada delil yok”

Sanık avukatlarından Hüseyin Akay mütalaa için yeterince süre verildiğine dikkat çekerek, "Dosyada delil yok. Müvekkillerimin tahliyesini talep ediyorum" derken yine dosya avukatlarından Mustafa Vefa’da "Müvekkilimin dosyasında kız arkadaşıyla arasında geçen konuşma dışında hiçbir şey yok. Tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti mütalaanın sanık avukatlarına yazılı sunacağını belirterek, duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.