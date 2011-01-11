-CEYLANOĞLU VE BERK KAZA YERİNDE ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Ankara'da 5 pilotun şehit olduğu helikopter kazasının ardından, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu ile Kara Kuvvetleri Eğitimi ve Doktrin (EDOK) Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Komutanlar, yetkililerden, kazayla ilgili bilgi aldı. Enkazın bulunduğu bölgede, jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Bu arada, arama çalışmalarına şehit pilotların silah arkadaşları da katıldı. Şehitlerin silah arkadaşlarının, gözyaşlarına engel olamadıkları gözlendi. Arama çalışmalarına askeri helikopterler, Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Arama Kurtarma ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile köylüler de traktörleriyle katıldı. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına katılan köylülerden Sadık Ergin, AA muhabirine, kendisinin Tuluntaş köyünde yaşadığını, akşam saatlerinde köyün hoparlörlerinden askeri bir helikopterin düştüğüne yönelik anons yapıldığını söyledi. Arama çalışmalarına köylülerin de katıldığını belirten Ergin, enkaza ilk olarak askerlerin ulaştığını bildirdi. Ergin, düşen helikopterin enkazının bir taş ocağının yakınlarında bulunduğunu ifade etti.