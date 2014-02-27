İşte Ceylan'ın 21 yıl sonra hit olan 'Şantaj montaj' şarkısı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtları hakkında "dublaj ve montaj" demesi ardından Ceylan'ın 1993'te çıkan albümünde söylediği "Şantaj montaj" şarkısı son günlerin hit şarkısı oldu.

İşte Ceylan'ın o şarkısı:

Şarkının sözleri şöyle:

Her gün başka başka konu

Ne başı var ne de sonu

Söyle gerçek sevgi bu mu

Yazın başka kışın başka

Hasret kaldım gerçek aşka

İçin başka dışın başka

Her gün beleş yaşıyorsun

Üstüme gül kokluyorsun

Gerçeğe yalan diyorsun

Yaptığına şantaj denir

Böyle aşka montaj denir