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İşte Ceylan'ın 21 yıl sonra hit olan 'Şantaj montaj' şarkısı

Ceylan'ın yıllar önce söylediği 'Yaptığına şantaj, öyle aşka montaj denir' şarkısı son ses kayıtları ve 'montaj' açıklamaları ardından yeniden dolaşıma girdi

27 Şubat 2014 14:53

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtları hakkında "dublaj ve montaj" demesi ardından Ceylan'ın 1993'te çıkan albümünde söylediği "Şantaj montaj" şarkısı son günlerin hit şarkısı oldu.

İşte Ceylan'ın o şarkısı: 

Şarkının sözleri şöyle:

Her gün başka başka konu
Ne başı var ne de sonu
Söyle gerçek sevgi bu mu

Yazın başka kışın başka
Hasret kaldım gerçek aşka
İçin başka dışın başka

Her gün beleş yaşıyorsun
Üstüme gül kokluyorsun
Gerçeğe yalan diyorsun

Yaptığına şantaj denir
Böyle aşka montaj denir

 

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