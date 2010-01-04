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Kültür-Sanat

Ceylan'ın filmleri dünyada da seviliyor

Yüzyılın en iyi 150 filmi listesinde 'Uzak' da var.

04 Ocak 2010 02:00

T24- Nuri Bilge Ceylan’ın bol ödüllü filmleri 'İklimler' ve 'Uzak', ABD, Fransa ve Kanada’da son on yılın en iyi filmleri arasında gösterildi.

Ntvmsnbc'nin haberinde,Türk sinemasının en önemli isimlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın , en iyiler listelerinde yer bulmaya devam ettiği belirtildi. Ceylan'ın bol ödüllü filmleri 'İklimler' ve 'Uzak', ABD, Fransa ve Kanada’da son on yılın en iyi filmleri arasında gösterildi.

Amerikan Chicago Tribune gazetesi, yayınladığı 'Son 10 Yılın En İyi 10 Filmi' listesinde 'İklimler' filmini üçüncü sıraya koydu.

Fransa’nın en çok satan kültür dergisi Telerama dergisi de, yayınladığı 'Yeni Yüzyılın En İyi 15 Filmi' listesinde yine 'İklimler' filmine yer verdi. Film bu listede de üçüncü sırada yer alıyor.

Ayrıca Kanada’da Toronto Sinematek’i tarafından gerçekleştirilen, dünyanın her yerinden seçilmiş 60 film tarihçisi, araştırmacısı, küratörü ve festival direktörü tarafından oylanarak gerçekleştirilen '21.yüzyılın En İyi Filmleri' anketinde ise, Ceylan'ın 'Uzak' filmi yeni yüzyılın en iyi otuz filmi arasına girdi.

Amerikan 'Film Comment' dergisinin geniş katılımlı bir anketle belirlediği 'Yüzyılın En İyi 150 Filmi' listesinde ise yine 'Uzak' var. 

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