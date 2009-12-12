'Ceylan'ın akrabası dağ kadrosunda'

T24

Teröre müzahir insanlar!



‘PKK yaptı’

Lice’nin Şenlik Köyü Paşaçiya Mezrası’nda hayvanlarını otlatan Ceylan Önkol, 28 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi. Önkol’un ölümüyle ilgili yapılan incelemenin ardından yapılan açıklamada, ‘Menşei ve modeli tespit edilemeyen, daha önce araziye atılmış ancak patlamadan kalmış 40 mm’lik bombaatar mühimmatına elindeki tahra ile vurarak patlaması neticesinde hayatını kaybettiği’ denilmişti. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Önkol ile ilgili soruşturma sürerken, soruşturma dosyası ve olaydan iki gün sonra bomba uzmanları tarafından bölgede yapılan inceleme ile ilgili fotoğrafların bir kopyası ailenin avukatlarına teslim edildi. Dosyada Güvenlik gerekçesiyle Lice Cumhuriyet Başsavcısını olay yerine götürmediği için hakkında soruşturma açılan Abalı Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Y.Ş.’nin gönderdiği fezleke de yer aldı.Abalı Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Y.Ş., tarafından imzalanan fezlekede çarpıcı ifadeler ve iddialar yer aldı. Şüpheliler kısmına ‘yoktur’ yazılan fezlekede, patlamanın gerçekleştiği yerin bölücü terör örgütü mensuplarınca sıkça kullanılması, bölgede köy ve mezraların teröre müzahir insanlardan oluştuğunun bilindiği, patlamanın olduğu yer ve civarındaki arazide geçmiş yıllarda, dönemlerde mayın ve el yapımı patlayıcı düzenekleri bulunduğu ve yerinde imha edildiği belirtildi.Olay yerinde çekilen fotoğrafların incelenmesinden olayın havadan gelen bir cisim yerine, yerden patlayan bir cisimden kaynaklı olduğunun görüldüğü belirtilen fezlekede şu görüşlere yer verildi: “Normal olarak bölge insanın genel eğiliminin her türlü konunun terör olayı olarak istismar edilmesi ve devletten her halukarda tazminat ve para almaya çalışıldığının bilinen bir gerçektir. Bu ailenin bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda bir ferdinin bulunduğu da (Azize Önkol) ayrıca dikkate değerdir.Vatandaşların kendi aralarında yaptığı konuşmalarda da konunun açıkça istismar edildiği, ‘yerdeki bir şeyi kurcaladınız, para için düştüğünüz hallere bakın’ gibi serzenişlerde bulunanların olduğunun duyulduğu, olayın meydana geldiği bölgenin askeri birliklerin yapacağı operasyonlarda mutlaka gireceği yerlerden olduğu ve dolayısı ile bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklamaların yapılması çok büyük bir olasılık olduğu gerçektir.Netice olarak Ceylan Önkol adlı vatandaşın ölmesinin bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklamış bir madde veye malzemenin bilinçli veya istem dışı bir davranış ile patlamasının sonucu gerçekleşmiş olduğu kanati oluşmuştur.”Önkol ailesinin avukatı Serdar Çelebi, olay yerinde çekilen fotoğraflar, diğer delil ve görüntülerle kendilerininde adli tıp uzmanlarına bir bilirkişi raporu hazırlatıp savcılığa vereceklerini söyledi. Avukat Çelebi, jandarma karakolu tarafından hazırlanan fezlekede, olayın istismar edildiği ve bölgedeki mezra ile köylerde yaşayan vatandaşların teröre müzahir insanlardan oluştuğunun ifade edilmesinin kabul edilebilir ifadeler olmadığını söyledi.