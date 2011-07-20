Ceylanı kardeşi vurdu, babası ölmesini izledi

T24 - Hatay'ın Dörtyol İlçesi’nde işsiz eşi tarafından terk edilen 21 yaşındaki Ceylan Soysal’ın baba evinde aile meclisi kararıyla öldürüldüğü iddia edildi. İlk bilgilere göre, evde bir odaya alınan Ceylan Sosyal’ı yaşı küçük olan erkek kardeşi tabancayla göğsünden ve karnından vurdu, babası da odanın kapısını kilitleyip ölmesini bekledi. Ölen kadının babası, kardeşi, amcası, amcasının oğlu, dayısı ve dayısının oğlu tutuklandı.





İddiaya göre bir çocuk annesi Ceylan Soysal, 3 yıl önce amcasının oğlu 23 yaşındaki Süleyman Hicri ile evlendirilmek istendi, ancak buna karşı çıktı. Ceylan Soysal, otobüs firmasında çalışan Ferdi Soysal’la evlenmek istediğini söyledi. Şanlıurfa’dan göçüp Dörtyol’a yerleşen aile, Ceylan Sosyal’ın bu isteğini kabul etti. Ceylan, Ferdi Soysal’la evlenip, Çanakkale’ye gelin gitti. Bir yıl önce de Eylül adında bir kız çocuk sahibi oldu. Ferdi Soysal, çalıştığı firmadan ayrılınca işsiz kalıp eşi ve çocuğuyla Dörtyol’a taşındı, ailesinin oturduğu mahallede bir ev kiraladı. İşsizlik bunalımına giren Ferdi Soysal, bir ay kadar önce evi terk etti.

Çaresiz kaldı, savcılıktan yardım istedi



Ailesi soğan tarlalarında çalışmak için Reyhanlı ilçesine giden Ceylan Soysal, maddi imkansızlıklar yüzünden çaresiz kaldı. 13 Temmuz’da Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı’na giderek, eşinin kendisini terk ettiğini anlatıp, maddi yardım istedi, kadın sığınma evine yerleştirilmesini talep etti. Başvuruyu değerlendiren savcılık, Ceylan Soysal’ı Dörtyol Kaymakamlığı’na yönlendirdi. Ancak Ceylan Soysal, Dörtyol Kaymakamlığı’na gitmeyip, çocuğunu da alarak Dörtyol’dan ayrıldı. Durumdan haberdar olan ailesi, genç kadın için Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı’na kayıp başvurusunda bulundu. 5 gün boyunca haber alınamayan Ceylan Soysal’ın izi Adana’da bulundu. 30 yaşındaki amca Ahmet Hicri, Adana’ya gidip, Ceylan Soysal’ı bulunduğu adresten aldı, Dörtyol’a getirdi. Aile, aynı gün akşam Cumhuriyet Savcılığı’na kızlarının bulunduğunu bildirdi.

Gece yarısı diz çöktürülüp infaz edildi



Özerli Çay Mahallesi Onur Sokak’taki evde 19 Temmuz akşamı Hicri ailesi toplandı. İddiaya göre, Ceylan Soysal, evin bir odasına alındı. Genç kadın burada diz çöktürüldü. 17 yaşındaki E.H. belindeki tabancayı çıkarıp, ablasına iki el ateş attı. Göğsünden ve karnından vurulan genç kadın, kanlar içinde kaldı. Baba 40 yaşındaki Mehmet Hicri, aileden kişileri odadan çıkarıp, Ceylan Soysal’ın üzerine kapıyı kilitledi. Anne 38 yaşındaki Sabiha Hicri’nin odaya girmesine izin vermedi. 15-20 dakika bekleyen baba Mehmet Hicri, polisi arayıp, kızının vurulduğunu ihbar etti. Verilen adrese gelen polis ekibi, Ceylan Soysal’ın cesediyle karşılaştı. Baba Mehmet Hicri, cinayeti oğlu E.H.’nin işlediğini ve olaydan sonra kaçtığını söyledi.



Polisin araştırmasında E.H ve amcası Ahmet Hicri, sokakta yürürken suç aleti tabancayla yakalandı. Olayla ilgili baba Mehmet, oğlu E.H. amca Ahmet Hicri gözaltına alındı. Ceylan Soysal’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturmayı genişleten polis, amcasının oğlu Süleyman Hicri ile dayı Ali Güneş ve dayısının oğlu Halil Güneş’i de gözaltına aldı. Sorgulamanın ardından Dörtyol Adliye’sine sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Anne serinkanlı



Bu arada cinayetin işlendiği evde matem havasının olmadığı görüldü. Kızını kaybeden 8 çocuk annesi Sabiha Hicri’nin serin kanlı davranışları dikkat çekti. Torunu Eylül’ü kucağına alıp, ilgilenen Sabiha Hicri, olayın bir anlık kızgınlıkla olduğunu ve şaşkınlıkla ne olduğunu anlayamadığını söyledi. Sabiha Hicri, torununu kendisinin büyüteceğini, kızının cenazesini de Dörtyol’da toprağa vereceklerini belirtti.