Ceylan'a 5 yıla kadar hapis istemi

Kumar oynatmak, suç örgütü kurmak ve yönetmek iddiasıyla Sami Hoştan ve şarkıcı Ceylan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

TMK Savcısı Göktürk tarafından hazırlanan ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen çete iddianamesinde dinlemeye takılan telefon kayıtları Ceylan'ı zor durumda bıraktı

radikal.com.tr'da yer alan habere göre, TMK savcısı Ismail Göktürk tarafından hazırlanan iddianame TMK 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcı şarkıcı Ceylan için 5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

İddianameye göre Twittter’da kendisine hakaret eden Erol Köse için Sami Hoştan’dan yardım isteyen Şarkıcı Ceylan telefon görüşmelerine takıldı. Erol Köse’nin Twitter’da kendisine hakaret ettiğini öne süren Ceylan, Sami Hoştan’dan yardım istedi. İddianamede Sami Hoştan’ın Erol Köse’yi tehdit ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Erol Köse, Twitter’da yazılan yazıları kendisinin yazmadığını belirterek azmettiren ve kendisine hakarette bulunan Ceylan ile Sami Hoştan’dan davacı ve şikayetçi oldu.

'Ben soracağım ona'

İddianamede yer alan ve Ceylan İle Sami Hoştan arasında geçen telefon görüşmesi ise şöyle:

Ceylan:“Bu Erol, Erol Köse’yi tanıdığın biri var mı? Bu ş...siz şimdi söyleyemiyorum”

Sami Hoştan: “Kim Erol”

Ceylan: “Bir şey var iğrenç sana yani söyleyemem babamsın. Bana geçiriyor anlayamadım Twitter’dan bana ha bire geçirmeler yapıyor bu ş...siz”

Sami Hoştan: “Bak bak sana birşey söyleyeyim mi o p.. varya o p.. bak yine k...lik yapıyor”

Ceylan: “Yazmış ki benim hakkımda ondan sonra 27. evliliği işte, ben de yaşlı olan bilmem ya ne ne yazılar”

Sami Hoştan: “Yok yok ben sana söyleyeyim şimdi ona açıkça dedim ki Ulan h....... ulan ş....z, ulan p.. bin tane yalan diyecek. Baba ben yapmadım, ben etmedim... Ama ben soracağım ona”

Ceylan: “... ben onu senelerden beri ne görürüm ne ederim Baba. Bu aklını yemiş Hülya Avşar’a saldırıyor. Şimdi bana saldırdı ondan sonra”

Sam Hoştan: “Bana telefonunu bulsana onun”

Bu görüşmenin ardından Sami Hoştan, Erol Köse’yi arıyor. Erol Köse telefona cevap verdikten kısa bir süre sonra telefonu kapatıyor.

Sami Hoştan ile Erol Köse arasında geçen görüşme:

Erol Köse: “Efendim”

Sami Hoştan: “Erol sen misin alo alo”

Erol Köse: “....” (kapatıyor)

İstediği koğuşa nakil

Suç örgütü lideri Sami Hoştan’ın, nüfuzunu kullanarak cezaevlerine düşen tutukluları istediği koğuşa aldırdığı da iddianamede yer aldı. Koğuş ayarlama iddiası, Sami Hoştan (S.H.) ile Üzeir Plakay (Ü.P.) arasında geçen bir telefon görüşmesine de yansıdı:

Ü.P: “Numara kullanmıyormuş telefon”

S.H: “O zaman yarın buraya çağırırım bir şey var mı söylenecek ona”

Ü.P: “Bi kardeşimiz Arnavut çocuğu da bu teslim ettik o 6 ay bi kesilmiş cezası var ... Suat abiye söyleyecekti işte. Abi bi güzel bir yere versin çocuğu”

S.H: “Tamam yarın ferdi yi çağırırım ben oraya gönderirim ,…, bu kadar basit anladın mı” Ü.P.: “Tamam Abi”

Aziz Yıldırm Metris'e düşerse haberim olsun

Dinlemeye takılan bir görüşmede ise ‘ Futbol ’da Şike’ soruşturması kapsamında gözaltıların yapıldığı sıralarda Sami Hoştan ve Kamber Ocaklı arasında geçiyor.

5 Temmuz 2011’de saat 14.30’da yapılan görüşme şöyle:

S.H: “Alo, şimdi ne oldu İbrahim’in şeyi”

K.O.: “Tutuklanıyor abi”

S.H: “Ya bir kişiye bir kişiye giden kimse hepsini gönder Bayraktar’a gidin profesör”

K.O: “İşte abi ama şey yok konuşuruz yani. Her şeyi bunun üstüne her şekilde şey yapıyorlar da”

S.H.: “Peki hepsi tutuklanacak demek ki”

K.O: “Aziz Yıldırım belki serbest kalır ... lar filan öyle abi”

S.H.: “Neyse Metris’e giderse haberim olsun”

17 memur rüşvetten yargılanacak

Sami Hoştan ve çetesine yönelik hazırlanan iddianamade 10 Polis, 5 Zabıta, 1 Başgardiyan ve Beşiktaş İmar Müdürü, rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanacak. Yapılan operasyonlar neticesinde gözaltınan alınan 17 memurdan 2 Zabıta, 1 Polis ve gardiyan tutuklanmıştı.

Savcı İsmail Göktürk’ün hazırladığı iddianamede Polis ve zabıta memurlarının kumar oynatılan mekanlara yapılan operasyonları rüşvet karşılığında önceden haber verdiği ve baskınlarda işlem yapmadığı ifade edildi. Çetenin gardiyanlara rüşvet vererek cezaevinde bulunan mahkumları da tehdit ettiği ve çetenin alacaklarının toplanmasına gardiyanların aracılık ettiği belirlendi. Bu doğrultuda Metris’te Başgardiyanlık yapan Hüseyin Kaya tutuklandı. İddianamede Beşiktaş İmar Müdürü Halit Çenberli de kaçak konut yapımı için rüşvet almakla yargılanıyor.

'Polis ve zabıtalara rüşvet verildi'

Sami Hoştan liderliğindeki suç örgütü, kumarhanelerin bulunduğu bölgedeki polisler ve zabıtalarla işbirliği yaptı. İddianamede rüşvet ilişkisi şu şekilde yer aldı:

- Kumarhane bölgesinde görev yapan polisler, yapılacak baskınları örgüte önceden haber verdi. Yapılan baskınlarda ise çete üyeleri, adli ve idari işlem yapmamaları karşılığında polislerle rüşvet anlaşması yaptı.

- Belediye görevlileri işletilen kumarhanelere ruhsat alınmasına yardımda bulundu.

- Mühürlenen kumarhaneler, zabıtalara verilen rüşvet karşılığında açtırıldı.

- Tadilat yapılacak olan bir mekana bir ihbar sonucunda imar izni alınamadı. Bunun üzerine devreye Beşiktaş İmar Müdürü Halit Çenberli’ye bin lira rüşvet verildi ve imar izni alındı.