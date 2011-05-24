-CEYLAN VE FİLM EKİBİ TÜRKİYE'YE GELDİ İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - 64. Cannes Film Festivali'nde, ''Bir Zamanlar Anadolu''da filmiyle ''Jüri Büyük Ödülü''nü kazanan Yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve film ekibi Türkiye'ye döndü. Nuri Bilge Ceylan ve ''Bir Zamanlar Anadolu'da'' filminin başrol oyuncuları Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel, Muammer Uzuner, Ahmet Mümtaz Taylan ile Ebru Ceylan ve Belçim Erdoğan THY'nin tarifeli uçağıyla Nice'den İstanbul'a geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nuri Bilge Ceylan, ''Cannes'dan 'Büyük Ödül' ile döndünüz duygularınızı alabilir miyiz?'' sorusu üzerine ''Mutluyuz ekip olarak. Benim ilk deneyimim olmasa da ekipteki birçok insanın bu ilk deneyimiydi. Değişik bir deneyim oldu. Yıllardır filmle uğraşıyoruz tabii, sonunda böyle birşey olması hoş birşey'' dedi. ''Yarışmaya katılırken bir ödül bekliyor muydunuz?'' sorusu üzerine Ceylan, ''Herkesin bir ödül beklentisi olur ama bu işlerin belli olmadığını da biliyoruz, bu realitenin de farkındayız, şans'' diye yanıtladı. Ceylan, ''Cannes'da Türkiye'nin ödül almasının nasıl karşılandığı ve ne gibi tepkiler aldığının'' sorulması üzerine de, ''Bilmiyorum. Uyuduk, kalktık, buraya geldik. Basındaki yorumlara bakamadım'' dedi. Bundan sonra yeni bir projesinin olup olmadığının sorulması üzerine de Ceylan, ''Henüz net birşey yok'' yanıtını verdi. Nuri Bilge Ceylan ve film ekibi, Atatürk Havalimanı geliş katında basın mensuplarına birlikte poz verirken bazı yolcuların fotoğraf çektirme tekliflerini de kırmayarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. -BİR DOKTOR VE SAVCININ GERİLİMLİ ÖYKÜSÜ- Yapımcılığını Zeynep Özbatur Atakan'ın üstlendiği, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel, Muammer Uzuner, Ahmet Mümtaz Taylan'ın baş rollerinde yer aldığı filmin çekimleri Keskin'de yapıldı. Bosna Hersek ve Türkiye ortak yapımı olan ve Eurimages tarafından desteklenen film, bir doktor ve bir savcının on iki saatlik gerilimli hikayesini anlatıyor. Görüntü yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin yaptığı, 2 saat 35 dakika süren filmin senaryosunu, Ercan Kesal, Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan yazdı. -CANNES'IN MÜPTELASI- Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, bu yıl beşinci kez Cannes Film Festivali'ne katıldı. Ceylan'ın Cannes Film Festivali tecrübesi, 1995 yılında başladı. Ceylan'ın ilk kısa filmi Koza, 1995 yılında Cannes'da gösterildikten sonra, yönetmenin çektiği uzun metrajlı ''Uzak'' filmi 2003'te ''Büyük Jüri Ödülü''nü kazandı. Ceylan, 2006'da ''İklimler'' filmiyle Cannes'da ''FIPRESCI'' ödülüne layık görüldü, son olarak 2008 yılında, ''Üç Maymun'' filmiyle festivalde ''en iyi yönetmen'' seçildi. Nuri Bilge Ceylan, 2009 yılında da festival jürisinde yer aldı.