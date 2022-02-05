Ceylan Ertem, evine gelen doğalgaz faturasını paylaştı: Bu işin suyu çıktı artık, haram ola!

Şarkıcı Ceylan Ertem, evine gelen 3 bin 786 liralık doğalgaz faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu işin artık suyu çıktı. Haram ola" dedi.

Instagram hesabından 3 bin 786 lira gelen doğalgaz faturasını paylaşan Ceylan Ertem, “Arkadaşlar, bu işin artık suyu çıktı. Kardeşimin ve benim odalarımız, salonda 1 petek yanıyor. Denemek istedik, kombi de epey kısıkta çalışıyor ve sonuç bu. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Haram ola diyorum, kusura bakmayın” dedi.

“Bu parayı kolay kazanmıyoruz” diyen şarkıcı, sözlerini ” Doğalgaz, elektrik zamlarından sonra bir kira bedeli sadece faturalara gidiyor. İnanılır gibi değil, çok çok can sıkıcı. Herkese kolaylıklar dilerim bu şartlarda” diyerek tamamladı.