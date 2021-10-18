Ceylan Ertem’den Yeşim Salkım'a: Gündem olmak için moda olan bir davranış türü; boş keseden sallamak

“Sanatçı politik olmamalı” diyerek oyuncu Tamer Karadağlı'nın Altın Portakal'da Nihal Yalçın'a yönelik davranışlarına destek olan şarkıcı Yeşim Salkım'a müzisyen Ceylan Ertem'den, "Gündem olmak için moda olan bir davranış türü; boş keseden sallamak" yanıtı geldi.

Ertem Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanatçı bal gibi de politik olabilir, muhalif olabilir, baş kaldırabilir+ başkaldırıya ses olabilir, isyan edebilir+ isyana sürükleyebilir, Hafızamızı diri tutup, tarihe not düşüp, belge gibi şarkılar yazabilir" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Nihal Yalçın'ın Antalya Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada Tamer Karadağlı'nın mimikleri dikkatleri çekmişti. Tamer Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine baktı, garip garip yüz ifadeleri yapmış; konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında aniden ödülü uzatmıştı.

Seyircilerin alkışladığı anlarda Yalçın, "Kim verdi ödülü?" diye sormuş; daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Tamer Karadağlı ise meslektaşına "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını vermişti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" demişti.

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