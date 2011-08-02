-CEYHUN'DAN TERİM'E ÖVGÜ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Galatasaray'ın, Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Ceyhun Gülselam, teknik direktör Fatih Terim'in kendilerine çok şey katacağına olan inancının tam olduğunu söyledi. Ceyhun Gülselam, Galatasaray Dergisi'nin ağustos ayı sayısında yer alan röportajında Fatih Terim için, ''Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biriyle çalışıyoruz'' derken, ''O'nun söylediklerini hem antrenmanlarda, hem de maçlarda sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Fatih hocamızdan çok şey öğrenebiliriz. Her oyuncu, böylesine büyük teknik adamların takımlarında oynamak ister, bundan keyif alır. Ben de kendimi bu anlamda gerçekten çok şanslı hissediyorum'' ifadesini kullandı. Almanya'da eski takımlarından Unterhaching'e karşı yapılan maça takım kaptanı olarak çıkartılmasına değinen Ceyhun; Arda Turan, Sabri Sarıoğlu ve Fatih Terim'e teşekkür edip, ''Büyük sürpriz oldu benim için, çok sevindim. Bu, takımdaki atmosferin ne kadar olumlu olduğunu gösterir. Arkadaşlık üst düzeyde. Takım içinde oluşan bu pozitif havanın başarıda büyük rol oynayacağından hiç şüphem yok. Bu sezon her şey çok güzel olacak'' diye konuştu. Genç oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, şunları kaydetti: ''Galatasaray'ın ne kadar büyük bir taraftarının olduğunu biliyordum. Şimdi bunu canlı canlı yaşama imkanım var. Bu yüzden çok mutluyum, şanslı hissediyorum kendimi Onlar bizi hep desteklesinler. Biz onlara layık olmaya, bu büyük camiaya hak ettiği başarıları yaşatmaya çalışacağız.'' Öte yandan, Almanya'da yaşadığı dönemde Türk takımlarının gelmesine ve futbolcuları gördüğüne çok sevindiğini anlatan Ceyhun, Bayern Münih'in kuruluşunun 100. yılındaki Opel Master Turnuvası için Münih'e gelen Galatasaray'ın maçında top toplayıcılık yaptığını, şimdi kaleci antrenörü görevini üstlenen Taffarel'le çektirdiği fotoğrafı da hala sakladığını söyledi.