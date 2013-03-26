Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü Halim Yazıcı alacak

Ceyhun Atuf Kansu anısına 1986'dan beri verilen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü bu yıl 3 Nisan Çarşamba günü yapılacak törenle sahibine ulaşacak.

Ödül töreni, 3 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak. Törende, “Avluda Kuş Sesleri” adlı yapıtıyla bu yıl ödülü kazanan Halim Yazıcı ödülünü alacak ve bir konuşma yapacak.

Zeynep Kırdı’nın sunacağı törende, yazar Emin Özdemir’in Ceyhun Atuf Kansu’ya yazdığı bir mektup okunacak. Tiyatro sanatçıları Gaye Alacacı ve Tuncer Yığcı’nın Ceyhun Atuf Kansu'dan şiirler okuyacağı törende Işık Kansu da "Baba Özlemi" adlı bir sunuş yapacak. Tören, şair Günay Güner’in sazı ve sözüyle sona erecek.