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Kültür-Sanat

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü sahibini buluyor

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü kazanan Arzu Karadağ, 6 Nisan Pazartesi günü Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek törenle ödülünü alacak

01 Nisan 2015 20:55

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü,  “Dervişâne/Gün Sonu Şiirleri” adlı dosyasıyla kazanan Arzu Karadağ'a, 6 Nisan Pazartesi günü Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde saat 18.00'de düzenlenecek bir törenle verilecek.

Eren Aysan'ın kurguladığı tören, Emin Özdemir'in her yıl Ceyhun Atuf Kansu için yazdığı geleneksel mektubun okunması ile başlayacak. Ardından, Devlet Tiyatrosu sanatçıları
Boğaçhan Sözmen, Gaye Alacacı ve Tuncer Yığcı, Ceyhun Atuf Kansu'nun şiirlerinden örnekler sunacak. Solist Zeynep Halvaşi, sanatçı Ali Aykaç'ın piyanosu eşliğinde bir dinletinin  yer alacağı törende, ödülü kazanan şair Arzu Karadağ da bir konuşma yapacak.

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