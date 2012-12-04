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Ceyhan Mumcu: Uğur'u MOSSAD öldürdü, Yeşil'in ziyaretinden haberim yoktu

Uğur Mumcu'nun kardeşi Ceyhan Mumcu, kardeşini MOSSAD'ın öldürdüğünü, Yeşil'in Güldal Mumcu'yu ziyaret ettiğinden haberi olmadığını dile getirdi

04 Aralık 2012 10:27

19 yıl önce arabasına yerleştirilen bombayla öldürülen gazeteci-aydın-yazar Uğur Mumcu'nun kardeşi Ceyhan Mumcu, "Uğur Mossad öldürdü" dedi. Ceyhan Mumcu, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın Güldal Mumcu'yu ziyaret etmesiyle ilgili olarak "Bana bahsetmedi. Bu konuda zamanında hareket etmedi, fırsat kaçırıldı" dedi

Uğur Mumcu'nun kardeşi Ceyhan Mumcu Takvim gazetesine açıklamalarda bulundu.

Ceyhan Mumcu şöyle konuştu:

"Bombayı temin eden, yerleştiren Oğuz Demir'dir. Önce İran'a, sonra Almanya'ya kaçtı. Suikast emrini İslamcı görünümlü adam seçen MOSSAD verdi. Hem Uğur'dan kurtuldular, hem de İran hedef oldu. Olaydan iki saat sonra İstanbul Emniyeti, 'Cinayetin faili, İslami Hareket Örgütü'dür açıklamasını yaptı. Devlet; ABD, İsrail ve İran'ı sorgulayamadığı için olayın üstüne gidilmesini engelledi."


Ceyhan Mumcu'dan Güldal Mumcu'ya tepki


Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu'nun kaleme aldığı "İçimden Geçen Zaman" adlı kitabına Ceyhan Mumcu tepki gösterdi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Güldal Mumcu'ya 17 sayfalık bir mektupla tepki gösteren Ceyhan Mumcu, kitapta çok sayıda hata olduğunu öne sürdü.

Ceyhan Mumcu, "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın Güldal Mumcu'yu ziyaret etmesiyle ilgili olarak "Bana bahsetmedi. Bu konuda zamanında hareket etmedi, fırsat kaçırıldı" dedi.

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