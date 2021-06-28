Ceyhan'daki orman yangını, 4 hektar alana zarar verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin 2 saat süren müdahalesi ile söndürülen yangın, yaklaşık 4 hektarlık alana zarar verdi.



Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Yellibel Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kara ve hava ekipleri, yangına müdahale ederken, itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Karadan arazözlerle, havadan da helikopter ile yapılan müdahale ile yangın, 2 saatte söndürüldü. Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemede, 4 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.