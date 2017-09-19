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Kültür-Sanat

Ceyda Tanc Dance yeni gösterisi AY/NA ile İzmir'e geliyor

İstanbul, 19 Eylül (DHA) – Modern dansı Türk motifleriyle bezeyen Ceyda Tanc Dance, yeni gösterileri olan AY/NA ile Ege Üniversitesi Etnoğrafya Müzesi’nin girişimi ve Ege Kültür Derneğinin desteğiyle 27 Ekim tarihinde İzmir Atatürk Kültür Merkezinde sahne

19 Eylül 2017 18:24

İstanbul, 19 Eylül (DHA) – Modern dansı Türk motifleriyle bezeyen Ceyda Tanc Dance, yeni gösterileri olan AY/NA ile Ege Üniversitesi Etnoğrafya Müzesi’nin girişimi ve Ege Kültür Derneğinin desteğiyle 27 Ekim tarihinde İzmir Atatürk Kültür Merkezinde sahne alacak.
AY/NA adlı gösteride erkek dans motiflerini kadın vücudunda sergileyecek olan Ceyda Tanc Dance, modern dans ile Türk motiflerini bir araya getiriyor.
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Türk Halk Oyunları Öğreticiliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öcal Özbilgin, gösteri ile ilgili olarak, “İzmir’in ihtiysacı olan bir branş olan modern dansı seyircimize tanıtmak istiyoruz. İzleyicilerimize modern dansı tanıdıkları, bildikleri bir kültür üzerinden sevdirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.
Roehampton Üniversitesi Dans Bölümü’nden mezun olan Ceyda Tanc 2011 yılında bir davet üzerine gittiği İzmir’de dört aylık bir halk oyunları eğitimi alarak modern dans eğitimi verdi.
2012 yılında Ceyda Tanc Dance’ı kuran Tanc, Türk halk oyunlarından esinlenerek modern dans gösterileri hazırlıyor. Çeşitli festivaller ve çok sayıda platformda sahne alan Tanc, Roehampton Üniversitesi tarafından Kraliyet Müzik Akademisi yüksek lisans öğrencilerine ders vermek üzere yetkilendirildi.
2014 yılında yine bir davetle, bir grup sanatçı ile birlikte Türkiye’ye gelen Tanc, üniversiteler ve tiyatrolarda modern dans ve repertuar dersleri verdi.
Bugüne kadar Ayin, Kına, Patika, Volta ve Kartal adlı gösterilerini hazırlayan Tanc son olarak AY/NA adlı gösteriyle seyircilerin karşısına çıkıyor. (Fotoğraflı)

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