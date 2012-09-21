Çevreyi 'sanatla kirletten' sokak sanatçısına para cezası!

İzmir'de pandomim gösterisi yapan bir sokak sanatçısı, zabıta tarafından çevreyi rahatsız etmek ve çevre kirliliği oluşturmak suçundan 82 TL ceza aldı.

İzmir'de, Karşıyaka Çarşısı’nda pandomim gösterisi yapan İlker Kılıçer, çaldığı müzikle çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle 82 lira para cezası kesilmesine tepki gösterdi. Kılıçer, "Herhalde dünyada çevreyi sanatla kirlettiğimden dolayı ceza alan ilk pandomimci ben oldum" dedi.

Mustafa Oğuz'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Karşıyaka Çarşısı’nda zaman zaman pandomim gösterisi yapan İlker Kılıçer’e, bu sırada müzik setinden çaldığı müzikle gürültü yapıp çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle, geçtiğimiz aylarda, Kabahatlar Kanunu kapsamında zabıta görevlileri 82 lira para cezası kesti. Bu duruma, "Sokakta sanat yapmak suç mu" diyerek tepki gösteren Kılıçer, Avrupa’da sokak sanatçılarına sanatlarını icra etmeleri için özel yerler gösterildiğini söyledi. Türkiye’de ise sanatçının cezalandırıldığını dile getiren Kılıçer şöyle dedi:

"Herhalde dünyada çevreyi sanatla kirlettiğimden dolayı ceza alan ilk pandomimci ben oldum. Zabıta bana yüksek sesle çevreyi rahatsız etmekten bu cezayı kesti. Oyunda kullandığım malzemelerin çevre kirliliği yarattığı konusunda da uyarıda bulunuldu. Oyun anının bitmesi beklenmeden müdahalede bulunuldu. Daha önce de yaşadığım tartışma nedeniyle karakola ifadeye çağırıldım. Sanat ne zamandan beri sokakları kirletmeye başladı?"

Türkiye’de henüz sokak sanatları için bir düzenleme bulunmadığından yakınan Kılıçer şunları söyledi:

"Bu büyük bir eksiklik. Sokakların, kaldırımların, beton zeminlerin, yüksek binaların soğukluğu, ancak sanatla ısınır. Mutlaka bu konuda yasal bir düzenleme yapılmalı. Büyük şehirlerin birçoğunda sanat sokağı bile yok. Bu tür cezalar sanatçıları sokaklardan soğutur. İnşallah bana kesilen ceza ilk ve son olur. Sokakta pandomim yaparken halktan büyük destek alıyorum. Yeni yaşanan, insanları ilgilendiren güncel olayları pandomim ile anlatıyorum, büyük ilgi görüyorum."