-ÇEVRELİ ÇATAK BARAJI TEMELİ ATILDI TOKAT (A.A) - 28.05.2011 - Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde yaklaşık olarak 6 bin dekar arazinin sulanmasında kullanılacak olan Çevreli Çatak Barajı'nın temeli törenle atıldı. Tokat Valisi Şerif Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, tesisin Tokat'a, Almus'a ve Çevreli'ye hayırlı olması dileğinde bulundu. Özel İdare olanaklarıyla yapılan göletlerin en büyüğü olan Çevreli Çatak baraj göletinin son 5 yılda yapılanların en büyüğü olduğunu belirten Vali Yılmaz, göletin iki yıl içerisinde tamamlanarak Çevreli bölgesinde yaşayan insanların istifadesine sunulacağını kaydetti. Vali Yılmaz, Tokat İl Özel İdaresinin de ortak olduğu Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği'nin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Küresel ısınma gibi değişik etkenlerle meydana gelecek su azalmalarını önlemek için bölgede küçük göletlerle suların bağlanması, tarıma bunun aktarılması ve ekolojik dengeyi muhafaza için bu göletlerin yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ''Ben bu göletin de ilimizde yapılan diğer göletlerin de önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum'' dedi. -TÖRENDE GERGİNLİK- Bu arada, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın konuşması sırasında, Aslan'la MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru arasında tartışma yaşandı. Konuşma sonrasında iki milletvekilinin partilileri arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Vali Şerif Yılmaz, AK Parti Tokat Milletvekili Osman Demir, Almus Kaymakamı Ahmet Odabaş ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı. Vali Yılmaz, törende yaptığı konuşmaya, açılış töreninde yaşanan bu tatsızlığın kendisini üzdüğünü belirterek başladı.