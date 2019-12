Çevreciler ve ben-merkezciler

Referans Gazetesi'nden Özcan Yüksek, çevre ve çevrecilik kavramının Başbakan'ın "çevrecinin daniskasıyım" açıklamasıyla gündeme oturduğu şu günlerde mizahi bir dille çevreciliğin savunmasını tezatları ortaya koyarak yapıyor.



Belki de çevreciler olmasaydı, yavru filamingolar Tuz Gölü'nde susuzluktan ölmezdi.

Belki de Akşehir'de iki günde bir Cumhuriyet Altını yapacak kadar balık tutan balıkçıların gölü kurumamış olacaktı.

Kim bilir belki, çevreciler olmasaydı Göller Bölgesi, çöller bölgesi olmaya başlamayacaktı.

Çevreciler olmasaydı, parmakla sayılacak kadar telliturna, orkide, karakulakkedisi kalmış olmayacaktı. Nehirler kirlenmiş, göller kirlenmiş, denizler kirlenmiş, hava kirlenmiş, ciğerler kirlenmiş olmayacaktı.

Çevreciler yüzünden, şunun şurasında dünyanın ne kadar ömrü kaldı ki, evet çevreciler yüzünden, yirmi otuz yıl içinde dünya bir iki derece daha ısınacak, iklimler değişmiş olacak, bunun sonucunda da başka doğa felaketleri ve toplumsal felaketler meydana gelecek.

Çevreciler olmasaydı, hava zehirlenmeyecekti, sebzeler meyveler zehirle büyümeyecekti, keneler ısırmayacaktı, ormanlar yanmayacaktı, nükleer atıklar olmayacaktı; nükleer santrallar patlamayacak, nükleer bombalar uçaktan düşmeyecekti.



Bir mucize ilaç



Biraz eski zamanlara gideyim, çevreciler duymasın bir öykü anlatayım istiyorum sana. Dokuz yüz kırklı yıllarda, mucize bir ilaç, ilaç mı dedim, yaşatan değil öldüren bir ilaç diyeyim, bulunmuştu. O kadar mucizeydi ki.. Gerçi bilim terminolojisine mucize gibi sözcükler yakışmıyor ama bulan kişiye Nobel Bilim Ödülü bile kazandırmıştı, başka bir sözcük aklıma gelmiyor. O kadar mucizevi bir ilaçtı ki, kısa sürede dünyanın her yerinde Amerika'da, Asya'da, Afrika'da Po Ovası'nda, Çukurova'da, Ohoi'da, Muş'ta, tarlalarda, bataklıklarda, sokaklarda, hatta odaların içinde herkes bu ilacı püskürtüyordu. Daha doğrusu, bu işi şöyle yapıyor; silindirik bir borunun ucundan bir eliyle sıkıca tutuyor, diğer eliyle pompalıyordu. Öfkeyle, kaşlarını çatarak, gözlerini sıkarak, pompalıyor da pompalıyordu. Yakın bir zamana kadar pompalamaya devam etti. Küçüklüğümde onlar arasında ben de vardım. Havada kısa süreli hoş bir nemlilik yaratan bu ilaç, viski gibi kokuyordu ama pompalayana bir şey yapmıyordu.

Sonra ne olduysa, bu pompalama sporunun modası geçti. Niye pompalıyorduk bilmediğimiz gibi, neden vazgeçtik onu da bilmiyorduk. Çünkü pek çok alanda olduğu gibi bu işin kaynağından da habersizdik. Tıpkı bugün olduğu gibi bizi ne aydınlarımız aydınlatıyordu ne de politikacılarımız donatıyordu. Her tarafı pompaladık, sonra birden bitti.



DDT'nin sonu



Çok sonra öğrendim ki, çevrecinin biri ABD'de ortaya çıkmış. Her şeye karşılar ya (sanki Çarşı grubu mübarek!) pompalamaya da karşı çıkmış.

Sessiz Bahar isimli bir kitap yazmış. Diyorum ki, o pompaladığınız ve adına Dichloro Diphenyl Trichloroethane denilen ilaç var ya, güya kuşları öldürüyormuş. Hatta Rachel Carson, ne demek istemiş ise "Sessiz Bahar" ismini verdiği ve 1962 yılında yayımladığı kitabında, Amerika'nın simgesi kelkartalın soyunun da tükenmekte olduğunu iddia ediyordu. Daha başka iddiaları da vardı. Bu ilaç, kısaca DDT diyelim istersen, yalnızca sebzelerin can düşmanı böcekleri öldürmüyormuş, o böcekleri yiyen kuşları, hatta onların yumurtalarını da etkiliyormuş. İleride hiç kuş kalmayacakmış, sessiz bahar ismi de bunu anlatıyormuş. Kuşun kalmaması yalnızca kuş sesinin kalmaması anlamına gelmiyormuş, doğanın yani baharın, onunla birlikte diğer canlıların da birbirlerine tohumları iletemediği için yok olacaklarmış. Bunlar yetmezmiş gibi DDT insanları kanser yapıyormuş.

Daha yazayım mı? Bir çevreci bir kere ağzını açtı mı, susturamazsın, felaketler felaketleri kovalar, sanki dünyanın son günlerini yaşıyoruz zannedersin, hatta akşamki partiye gitme arzun kalmaz, Bobo'nun attığı gol için ayağa zıplamak içinden gelmez!

Böyle olunca da bir süre sonra, yani DDT'yi 30-40 yıl sonra önce ABD, sonra bütün dünya bu ilacı yasakladı. Hatta derler ki, Yaşar Kemal'in romanlarında tarif ettiği, bir zamanlar gökyüzünü kara bir bulut gibi kaplayan kelaynaklar da bu DDT yüzünden yok oldu.

Tabii ki, DDT'nin yasaklanması, ilk çevreci bozgunculuklardan biridir, lakin çevreciler ile karşıtları (onlara bir isim bulmakta zorlandım, belki şöyle diyebiliriz merkezciler yani kendini merkez alanlar, önce kendini sonra çevreyi merkez alanlar) arasında halen devam eden büyük bir tartışmadır. Ama bu kadar felaket, bir hafta sonu için yeterlidir vesselam!