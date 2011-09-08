Çevreciler Tekirdağ'da meclis salonuna girdi

T24 - Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde bir grup çevreci, Karatepe mevkiine yapılması planlanan atık tesisini protesto etmek için Çorlu Belediyesi’nin Meclis Toplantısı’na girdi. Pankart açan çevrecilere zabıta ekipleri müdahale etti. Belediye Başkanı CHP’li Ünal Baysan’ın araya girmesiyle olay büyümeden engellendi.





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Çorlu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Ünal Baysan başkanlığında yapıldı. Toplantının başlamasının hemen ardından ’Çorlu Ergene İnisiyatifi’ grubunun üyesi 10 kişi, sloganlar atarak ellerinde ’Kemerburgaz kovdu Çorlu da Kovacak’, ’Çorlu’da tatı atık tesisi istemiyoruz’ yazan pankartlar açtı. Bu sırada grubun pankart açtığını gören zabıta ekipleri, gruba müdahale etti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından Belediye Başkanı Ünal Baysan, zabıta ekiplerini uyardı ve grubu meclis salonuna aldı.





Karatepe Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile ilgili komisyon raporunun da görüşüldüğü toplantıda, Çorlu Belediye Meclisi bünyesinde oluşturulan Karatepe Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile ilgili komisyon raporu Belediye Meclis Üyesi Ömer Cebe tarafından okundu.





Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, TEMA Vakfı ve Çorlu Çevre Gönüllüleri Derneği’nin görüşleri açıklandı.





Komisyon, söz konusu tesisin imar planının değerlendirilmesi hususunun, imar komisyonuna havale edilmesi yönünde görüşünü belirtti. Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisini kurmayı planlayan firmanın lisansında eksiklikler bulunması, yapılacak tesisin yerleşim alanına 400 metre uzaklıkta olması ve Çorlu’dan çıkan katı atık miktarından daha yüksek kapasitede çalışacak olması nedeniyle İmar Komisyonu tarafından değerlendirilmesi, Belediye Meclisi’nce kabul edildi. Belediye meclisinde diğer gündem maddeleri de oy birliği kabul edildi. Meclis daha sonra olaysız dağıldı.





