Çevreci tepkisi, orman arazisindeki betonlaşmayı durdurdu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Canik ilçesinde \'Meşe Tesisleri\' olarak bilinen ormanlık alana belediye tarafından uygulanan proje kapsamında beton yollar yapılması, çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkiler üzerine belediye dökülen betonu iş makineleri ile bugün kaldırdı.

Canik\'te bulunan mülkiyeti Orman İşletmesi’ne ait \'Meşe Tesisleri\' olarak bilinen ormanlık alana belediye tarafından \'Meşe Orman Park\' projesi hazırlandı. 92 dönüm alan üzerinde uygulanacak proje kapsamında orman arazisinin içine beton yürüyüş yolları yapılırken üzerleri ahşap malzeme ile kaplandı. Orman arazisinin bazı bölümlerinde ise toprak zeminin üzeri tamamen beton ile kaplandı. Zeminde sadece ağaçların gövdelerinin olduğu kısımları daire şeklinde boş bırakıldı. Yapılan çalışmaları gören çevreciler ise uygulamaya tepki gösterdi. Orman arazisindeki toprak zeminin betonla kaplanmasını kabul etmeyen çevrecilerin itirazı sosyal medya üzerinde kısa sürede yayıldı.

Samsun Çevre Platformu da projeye tepki göstererek ilgili ilçe belediyesinin projeyi durdurmasını istedi.

Gelen tepkiler üzerine Canik Belediyesi bugün geri adım attı. Belediyeye ait iş makineleri ve kamyonlar ormanlık alana getirildi. Yapılan beton yapı, iş makineleriyle sökülerek götürüldü. Çevreciler ise alana giderek inceleme yaptı.

Alanda yapılan çalışmayı inceleyen Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, \"Dün toprağımızın betonla mühürlendiğini bizzat yerinde gördük. Samsun\'un akciğerlerine beton doldurulduğunu dün yerinde tespit ettik. Bugün apar topar belediye tarafından yapılan beton yapılar kaldırılıyor. Beton yolların da kaldırılmasını istiyoruz. Ne olur buralara betonla muamele edilmesine seyirci kalmayın bu sese kulak verin. Burada harcanan bir kamu kaynağı da var. Bu konunun da ayrıca tartışılması gerekiyor\" dedi.

\'DOĞAYI TAHRİP ETMEYE DÖNÜK MÜHÜR\'

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, alanda beton yapılaşmanın çağdaş bir yerel yönetim anlayışı olmadığını söyleyerek, \"Tamamiyle gerici bir anlayıştır. Çağdaş ülkelere baktığımız zaman betonlaşma yerine doğayı koruma ve sahip çıkma gibi bir eğilim görüyoruz. Burada yapılan yıllardır yapılanın üzerine bir mühürdür. Doğayı tahrip etmeye dönük bir mühürdür. Birazcık çevre duyarlılığı olan bir anlayış bu yapılaşmaya izin veremez. Beton yapılıyor üzerine ahşap yapılıyor. Buna ne gerek var. Burada doğal yapı var zaten. Halkın kaynakları insan gücü boşu boşuna kullanılarak bu tahribat yapılıyor. Bu da bir ihanettir. Ancak en azından buradaki sivil toplum örgütlerinin duyarlılığın toplumda karşılık bulduğunu gördük. Burada yanlışın bir yerinden dönülmüştür. Bu da bir erdemdir. Bu konuda da teşekkür ediyorum ve bu yanlışın bir daha tekrar edilmemesini diliyorum\" diye konuştu.



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