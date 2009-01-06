Çevreci teknolojiler karşılaştırması

Otomobillerde kullanılan yakıtların da birbirine göre artıları var. İşte bu teknolojilerin artı ve eksileri..



Flex-Fuel yakıtlı motorlar: Bu motorlar hem benzinle, hem de istenirse etanol gibi biyo-yakıtlarla birlikte çalışabiliyor. Şeker kamışı, mısır gibi bitkilerden üretilen etanol benzinden daha ucuz ve atmosfere benzinden yüzde 70 daha az CO2 salıyor. Ancak kullanıldığı araçta yakıt tüketimi benzinden daha yüksek gerçekleşiyor. Ayrıca tarım yapılabilir alanlara bu bitkilerin ekilmesiyle, dünya gıda fiyatlarının artacağı endişesini taşıyanlar çoğunlukta.

Çözüm: İkinci nesil biyo-yakıtlar geliştirilme aşamasında. Yeni nesil biyo- yakıtlarda ağaç, yeşillik, bitki ve hayvan dışkısı kullanılacak, bunlar da besin zincirini etkilemeyecekler.







LPG ve CNG: Benzine göre LPG’nin tüketimi yüzde 25 oranında fazla gerçekleşse de, egzozdan çıkan azot oksit ve CO2 salınımları çok düşük. CNG ismi verilen sıkıştırılmış doğalgaz da tüketim ve çevre konularında benzine oranla yüzde 25 avantaj sağlıyor.

Çözüm: CNG dolum istasyonlarının artmasını beklemek gerekecek.

Hibrid motorlar: Termik motorla elektrikli motorun bir arada kullanılmasıyla geliştirilen hibridler ortalama tüketimde avantaj sağlıyorlar. Yavaş kullanımda tüketilen elektrik enerjisini araç kendisi üretiyor. Ancak bu araçların fiyatları, karmaşık teknoloji nedeniyle hâlâ yüksek…

Çözüm: Paranızı hibrid modellere yatırmak istemiyorsanız, bunun yerine Stop-Start otomatiğine sahip bir otomobil alabilirsiniz. Şehir içi kullanımlardaki beklemelerde otomatik olarak motorun durması yakıt tüketiminin ve CO2 salınımının yüzde 10 ila 15 arasında düşürülmesine imkân tanıyor.

Elektrikli otomobiller: Hem az gürültülü, hem de sıfır emisyonlu bu otomobiller şüphesi şehir içindeki en temiz alternatifler. Ancak şehir dışında çıkmak için uygun değiller çünkü en iyilerinin bile menzili 200 km’yi geçemiyor.

Çözüm: Otomobil üreticilerinin lityum-ion bataryaların fiyatlarını düşürmek için bir yöntem bulmalarını beklemek gerekecek. Çünkü günümüzde hala 15 kWH kapasitesindeki bir bataryanın maliyeti 15 bin Euro.



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