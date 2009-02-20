Çevreci muhtar

Kayseri'nin Sahabiye Mahalle Muhtarı Alim Gerçel, düzenlediği "Atık Pil Toplama Kampanyasına" katılanlara çekilişle kitap hediye edecek.



Gerçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de atık pillerin çevre ve insan sağlığına verdiği zararların henüz yeterince bilinmediğini söyledi.



Atık pillerin çoğu zaman organik maddelerle aynı çöp kutusuna atıldığını ifade eden Gerçel, şöyle devam etti:

"Şarj edilemeyen pillerin içinde çinko, mangan, civa, gümüş oksit, lityum bulunuyor. Şarj edilebilir pillerin içinde ise nikel kadmiyum, nikel metal ve kurşun asitleri yer alıyor. Toprağa karışan pillerin içindeki bu maddelerin de bitkiler, su kaynakları ve hayvanlar yoluyla insanlara geçerek sakat doğumlara, kanserlere, merkezi sinir sisteminde tahribatlara, kansızlığa, mide rahatsızlıklarına, kısırlığa, prostat kanserine yol açtığı biliniyor. Oysaki bu piller evsel atıklardan ayrı olarak toplandıklarında geri dönüşümleri sağlanabiliyor."



Gerçel, çevre ve insan sağlığının korunması konusunda herkese görev düştüğünü belirterek, bu sorumluluğun bilinciyle "Atıl Pil Toplama Kampanyası" düzenlediğini kaydetti.



Kampanyaya Çevre Koruma Vakfı'nın da destek verdiğini dile getiren Gerçel, "Kampanyamız tüm Kayseri'yi kapsıyor. Atık pillerini çöpe atmayarak bize getirenler arasında çekiliş yaparak her ay 20 kişiye kitap hediye edeceğim. Bu sayede hem çevrenin korunmasına hem de kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyorum" diye konuştu.



Gerçel, kampanya çerçevesinde toplanacak pillerin, geri dönüşüm konusunda çalışmalar yapan belediyelere teslim edileceğini sözlerine ekledi.

