Çevreci çiftin katili eşofman lastiğiyle boğulmuş (3)

ALİ YAMUÇ İNTİHAR NOTU BIRAKTI İDDİASI

Çevreci çift Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu\'nun cinayet zanlısı Ali Yamuç\'un, cezaevinde intiharına ilişkin not bıraktığı öne sürüldü. Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi\'nde dün sabah ölü bulunan ve eşofmanın lastiğiyle intihar ettiği belirtilen Yamuç\'un bıraktığı iddia edilen intihar notuyla ilgili soruşturmayı sürdüren Alanya Cumhuriyet Savcılığı herhangi bir açıklama yapmadı.

Katil zanlısının bir not bıraktığı yönünde kendilerinin de duyum aldığını belirten Büyüknohutçu ailesinin avukatlarından Fikri Doğan, içeriği hakkında ise bilgilerinin olmadığını kaydetti.

CHP MİLLETVEKİLİ İNTİHARI MECLİS\'E TAŞIDI

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Ali Yamuç\'un cezaevindeki ölümünü TBMM gündemine taşıdı. Katil zanlısının intiharının şüphe yarattığını belirten Kara, Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle verildiği soru önergesinde Ali Yamuç\'un cezaevinde kaldığı süre boyunca kimlerle görüştüğünü sordu. Cinayet ile ilgili iddianamenin aradan geçen zamana rağmen halen hazırlanmadığını hatırlatan Kara, önergesinde şunlara yer verdi:

\"Cinayet sonrası şahsın açıklamaları ve eşinin üzerinden çıkan tehdit içerikli mektubu biliyoruz. Şahsın bu cinayeti birilerinin rantı uğruna işlediği apaçık ortada. Cezaevinde olduğu süre içerisinde bu şahıs kimlerle görüştürülmüştür? İddianamenin tamamlanmasına az bir zaman kala şahsın intihar etmiş olması gerçeklerin üstünün örtülmek istendiğine dair şüpheler yaratıyor. Ancak bilinmesini isteriz ki, biz çevre ve doğa mücadelesi verenlerin rant uğruna katledildiği bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız.\"

Önergede ayrıca katil zanlısının sağlık kontrollerinin ne sıklıkla yapıldığı ve doktorların şahsın intihara meyilli olduğuna dair bir durum tespitinin yer alıp almadığı da yer aldı.